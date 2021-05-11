大陸人氣女神楊冪擁有精緻五官和火辣身材，拍過不少高流量經典戲劇，讓她站穩一線女星地位，今(11日)楊冪的工作室曝光一組她替內衣品牌拍攝的寫真，好身材再次讓網友都暴動了。

楊冪工作室今曬出一組她替內衣品牌拍攝的美照，穿上各種絲質睡衣的她，大秀凹凸有致好身材，其中穿上黑色蕾絲內衣，辣露渾圓雙峰，另外，她還穿上白襯衫搭豹紋裙，襯衫滑落讓超巨胸型現形，下身開高衩到腿根，一雙纖細美腿一覽無遺，性感又嫵媚，讓網友都驚艷不已。

楊冪展現凹凸有致好身材。(圖／翻攝自嘉行楊冪工作室微博)

楊冪好身材包不住。(圖／翻攝自嘉行楊冪工作室微博)

「真的是大冪冪了」、「這發光的美貌是真實的嗎？」、「這是我能看的嗎？快給我擦擦鼻血」。其實，楊冪私底下也常展現好身材，在忙拍《愛的二八定律》的她，日前收工後換下幹練的律師戲服，穿上白色小背心外搭長版襯衫、藍色牛仔熱褲，秀出超有料上圍，走路時豐滿美胸狂晃，讓網友都看傻了。

楊冪不僅外型亮眼，演技也相當精湛，拍過的戲劇幾乎都是票房保證，她也是各大時尚活動爭相邀約的流量女王，不過出道以來頻被傳整型，之前她的粉絲曬出一組楊冪年輕時期拍的大頭照，可看出她年輕時就有水汪汪大眼和精緻小巧臉蛋，讓網友忍不住驚呼「在那個沒有美顏、濾鏡年代，大冪冪還真是從小就有明星臉，好美啊」。

(中時新聞網)