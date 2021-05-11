觀音高中同學以清明節祭祀為主題，結合桃園觀音在地蓮花特色，把大王蓮花、魚、青蛙融入動畫故事。（姜霏攝）

桃園市觀音高中動畫科今年參加全國專題競賽獲藝術群專題組奪得冠軍，觀音高中校長林振清表示，這次的專題作品《暮墓》由5位同學共同製作，以清明節慎終追遠祭祀祖先為主軸，結合桃園觀音在地蓮花特色，把大王蓮花、魚、青蛙融入動畫故事。他也說，觀音高中位於偏鄉，能多年都取得好成績，除了同學努力之外，指導老師的陪伴支持更是功不可沒。

觀音高中三年級學生葉真秀、陳穆龍、田文會、余庭萱、楊婷宇花了一年的時間製作動畫《暮墓》，其中擔任組長的葉真秀坦言，一開始主題發想花了很長的時間，甚至也一度更換主題，當初認為掃墓時時常遇到嬉鬧的孩童，以及在墓園觀察到的許多禁忌，進而發想成動畫的主題。

談到最困難的地方，葉真秀說，要把圖畫變成動畫是最複雜的，同時還要兼顧創新性、周邊整合等等細節，她也說，組員們的時間很難湊齊，為了要監督大家的進度，組員每天晚上透過雲端傳自己的工作內容，讓大家檢視每日目標，若在溝通上有爭執，則會用投票的方式做決定。

林振清說，多媒體動畫科成立了9年，校方在軟硬體、師資方便都不遺餘力，設備也都相當完備健全，指導老師會從基本設計、電繪一直到專題製作細心教導，這次同學們能夠奪得冠軍除了同學本身利用課餘時間製作，指導老師也是一大功臣，還要感謝學生家長們在背後默默支持。

(中時 )