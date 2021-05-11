憂心疫情擴散，台股獲利了結賣壓出籠，指數跌點創史上第二高，三大法人賣超544.21億元，而外資就賣超了423.8億元，台股再成為外資提款機。在新台幣方面，今天台北外匯經紀公司新台幣匯價守住「27」字頭，匯價波動區間在27.979~27.8元，但若明天出現外資匯出款，「28」字頭將成為明天台北股匯的重要觀察指標。

保德信中小型股基金經理人賴正鴻指出，這波回檔主要是受到國內外疫情衝擊投資信心所致，一來是印度疫情持續嚴峻，導致市場評估恐衝擊印度整體經濟活動與消費力道，進而影響終端需求，也對相關供應鏈與公司股價造成，加上今日國內本土疫情轉趨嚴重，再度衝擊市場信心，盤中引發獲利了結賣壓出籠，使得指數大幅下跌，改寫史上第二大跌點。

賴正鴻表示，近期許多股價創高，指數也一度改寫歷史新高，主要都是反映4月與未來財報預期數據亮眼等利多，因此當市場出現疑慮時，整體投資情緒轉趨保守之下，自然會引發資金獲利了結。

不過，賴正鴻認為，即使今天股價出現巨幅修正，目前不論從資金面、基本面等檢視台股，仍有利多方走勢，行情不會就此打住，較有疑慮的主要在於籌碼面凌亂，以及當沖交易量能大增，不僅加大盤中走勢波動度，並造成個股股價強者恆強、弱者恆弱，減弱股價價值判斷標準等，但除此之外，台股整體企業獲利展望前景仍佳，全球資金流動性無虞，反而建議投資人不妨趁著這波大幅拉回，挑選評價面回到合理水準且營運展望佳之個股或產業。

至於台股短線判斷指標，賴正鴻建議，傳產族群宜視人氣指標航運貨櫃族群能否回穩，科技股則可視IC設計龍頭股價表現，一但走勢止穩將有助於穩定盤面投資信心，待整理過後再重啟漲勢。

(時報資訊)