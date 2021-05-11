「2021哥本哈根民主峰會」於5月10日至11日舉行，會上，丹麥外交大臣在發言中暗指中國對歐制裁是「惡劣的」。峰會還邀請邀請中華民國總統蔡英文和前香港眾志主席羅冠聰等人出席。中國外交部發言人華春瑩今天（11日）主持例行記者會時，形容其為「一場政治鬧劇」。

「所謂哥本哈根民主峰會充滿意識形態偏見，它根本就是一場不折不扣的政治鬧劇，」華春瑩回應記者提問時痛批，活動主辦方「民主聯盟基金會」長期以來惡意傳播涉華的謊言和虛假信息，損害中方的主權和權益。針對歐方基於謊言和虛假信息對中方實施單邊制裁、損害中國的主權和利益的行為，中方做出了必要、正當和正義的回應。

華春瑩強調，台灣和香港事務純屬中國內政，任何外國政府組織和個人都無權干預。中方敦促有關國家組織和政客切實的尊重中國的主權，不要向「台獨」、「港獨」勢力發出任何錯誤的信號。

「既然這個峰會叫做民主峰會，我就想就民主說幾句。」華春瑩表示，民主是全人類的共同價值，民主的實現方式是多種多樣的，一國的民主制度，應當也只能由國家的人民從自身實際出發來制定。

華春瑩指出，中國實行的是社會主義民主政治，這是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民的意志，符合中國國情，得到了人民的擁護。中國堅持以人民為中心，堅持人民至上。

「就像我們看到的，面對突如其來的新冠肺炎疫情，中國政府堅持人民至上，把人民的生命健康安全放在第一位」，華春瑩表示，中國採取了最「硬核」的疫情防控措施，率先控制住了疫情，現在大家在這兒享受著安全和正常的生活生產秩序。

華春瑩表示，根據有關媒體報導，經過這麼一場疫情，中國民眾對中國政府的信任度達到了98％，「我想在這兒你看到的是真正的民主，中國也確保發展成果更多和更公平地惠及全體人民，因為中國政府全心全意地為人民服務，將人民的幸福和滿意作為政府的標準和追求。」

「經過70多年的不懈努力，14億中國人民擺脫了絕對貧困，確保了人人有飯吃，人人有房住，人人有學上，人人有醫療，人民不再遭受戰亂貧困和飢餓之苦」，華春瑩說，「我想這是真正的民主。」

華春瑩表示，中國也堅持問需於民，問計於民，讓人民當家作主。舉個例子，這次「十四五」規劃充分發揮了互聯網時代的特點，大範圍開展了網上徵集意見的活動，廣大人民群眾都可以通過網路的管道來表達意願，反映訴求，人民的事情由人民商量著辦，我想這就是真正的民主。

華春瑩表示，民主絕不是開個峰會喊喊口號，更不應該成為打壓別國的政治工具。中方希望歐方的政客能夠真正講民主，為本國的人民多謀點幸福安全。

(中時 )