苗栗大千醫院副院長林敬旺提醒，子宮肌瘤雖多為良性，但若出現不正常出血、腹痛等症狀，應及早就醫。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

1名許姓婦女在參加今年通霄白沙屯拱天宮媽祖遶境活動，回程時突然感到頭暈、腹痛且無法排尿，經住進苗栗大千醫院檢查發現許婦子宫內有2個肌瘤，壓迫到膀胱影響排尿，經院方手術取出後已康復出院。

48歲的許婦每年都參與白沙屯媽祖繞境活動，今年也不例外，但在回程途中突然感到頭暈、腹痛且無法排尿，同行友人送她到醫院，插尿管治療後仍未改善，因此決定轉至大千綜合醫院急診就醫。

經抽血檢驗顯示，許婦血色素只有5(正常值為12-16)，因此緊急會診婦產科醫師，經醫師檢查發現，她的子宮裡有一顆近20公分的肌瘤，另外還有一顆約10公分的肌瘤，往下掉落壓迫到膀胱，醫師與許女士討論後，她決定接受全子宮切除術。術後恢復順利並已康復出院。

負責診治的大千醫院副院長林敬旺表示，許姓婦人近4個月來，每次生理期時經血量都非常多，因此常發生頭暈、貧血的情形，她原本想在今年遶境活動結束後，再到醫院檢查，沒想到竟在遶境回程途中，就發生肌瘤掉落壓迫膀胱的情形。

林敬旺指出，子宮肌瘤是女性常見的疾病，若能及早發現，大部分可用藥物控制及定期追蹤，並不需要開刀。但如果肌瘤長太大時，則容易出現經血量過多、經期拉長而導致貧血的症狀，也可能壓迫到膀胱或直腸造成頻尿、排尿不易或便秘的狀況。當因子宮肌瘤過大造成嚴重症狀時，則建議接受手術切除。針對想保留生育能力的婦女，可接受肌瘤切除手術，但仍需定期追蹤是否有復發；若已無生育規畫的婦女，則可選擇全子宮切除術，徹底解決子宮肌瘤的問題。

林敬旺表示，通常肌瘤長至6到8公分以上就會有明顯的症狀，像許女士兩顆肌瘤長大到將近30公分、貧血到差點暈倒才就醫實在讓人驚訝。雖然子宮肌瘤多為良性，但嚴重時仍會影響日常生活及造成貧血、不孕等問題，因此若出現不正常出血、腹痛、頻尿、無法排尿或便秘等問題，一定要盡早就醫切勿輕忽。

(中時 )