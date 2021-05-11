大陸女星劉亦菲有許多經典戲劇作品，每次的古裝扮相都令觀眾眼睛為之一亮，散發出的空靈氣質因此獲得「神仙姊姊」封號；過去劉亦菲的童年沙龍照因美得不像話，曾引起熱議，近日她的幼稚園畢業合照也被瘋傳，綁著超Q雙馬尾在第一排正中間，許多網友都被萌翻，「從小就是仙女無誤」。

日前大陸微博瘋傳一張疑似劉亦菲幼稚園畢業大合照，畫面中小朋友排排站，劉亦菲紮起可愛的雙馬尾，恰巧就被分配坐在第一排正中間，她從小樣貌就很出眾，所以格外顯眼；照片上寫著，「市直健康幼兒園94屆畢業劉念」，還有人指出，最後排左側穿紫色洋裝的是劉亦菲的母親。

劉亦菲幼稚園畢業照被瘋傳。(圖/ 摘自微博)

過去劉亦菲童年時期的沙龍照曝光，就曾引起熱議。(圖/ 摘自微博)

網友看到劉亦菲幼稚園畢業照都很震驚，紛紛留言讚嘆她的高顏值，「從小美到大，人群中最突出，不愧是神仙姊姊」、「小天仙，太可愛了吧」、「從小就這麼美真的合適嗎？」、「劉亦菲大概是最不怕考古的女明星吧」、「純天然大美人胚子」、「從小就是C位，自帶光環」。

過去劉亦菲童年沙龍照流出，就因為萌又可愛的顏值，掀起網友熱烈討論，相信她就是天然美女；也有人指出劉亦菲家境不錯，從小就被好好教育，因此氣質特別出眾。

(中時新聞網)