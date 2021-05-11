中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增7例本土病例，有6例感染源不明，包括一起遊藝場群聚事件。對於記者提問，其中1名10多歲的案例是不是學生？足跡是否有進入校園時，指揮官陳時中竟回：「對欸，你沒講我都沒想到」，遭PTT網友砲轟「令人傻眼」，狂酸「你累了嗎」？

【LIVE直播】疫情升溫傳感染源不明?! 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

指揮中心今(11)日公布國內新增7例本土病例，1例為案1187之接觸者(案1201)，6例感染源待釐清(案1202、案1203，案1208至案1211)，並包括1起遊藝場群聚事件。記者會中有記者提問，案1202的3名同事年齡介於10多歲到40多歲，質疑10多歲的是不是學生？足跡是否遍及到學校？

指揮中心發言人莊人祥回應，這名10多歲案例是在銀河遊藝場工作，並沒有在學校就讀，不過陳時中則表示，這可能要再確定一下，因為有工作不見得不是學生，陳時中還脫口而出「對欸，你沒講我都沒想到」。陳時中說，雖然是全職工作者，但也有可能是學生，目前沒有這樣的報告，會再確認一下。

這段對話讓眾人傻眼，馬上在《PTT》引爆熱議，網友紛紛回應「怎麼不早點說」、「為啥都疫調了還有漏洞？還要記者提問才想到」、「如果有調查好就不會這樣回答了，明顯是又漏了可能」、「10幾歲患者指揮中心沒想到他是學生的可能性？」、「螺絲要多鬆才能這麼腦殘？連記者都得到耶？」、「這邏輯真的超過100分」。

不過也有網友認為，人都會有盲點，況且疫調也不是一個晚上就可以完整的，目前沒有收到他有就學的報告，因為他是全職工作，但因記者提問，指揮中心慎重起見會再確認一下，不懂這樣回答有什麼語病好挑。

此外，對於陳時中在記者會中與記者問答時曾表示，「戴口罩唱KTV其實也很不錯」，以及「如果查到的確診者足跡與記者描述的相同，就會發放獎金」等語錄也引起爭議，部分PTT網友回應，覺得不太妥當。

(中時新聞網)