由於科技股疲軟、通膨疑慮升高，美股近期震盪不斷，分析師認為，由於現階段股市估值過高，任何負面消息都可能導致賣壓，接下來牛市走勢可能因此出現停頓，甚至出現下修10至20%的跌幅，此時操盤應更加謹慎。

據加拿大環球郵報報導，摩根士丹利首席美股分析師Michael Wilson表示，全球供應鏈中斷與勞動力短缺的狀況將會持續影響美國，經濟復甦速度也會受到拖累。

除此之外，Michael Wilson指出，勞動力成本的提高同時威脅企業的利潤，原物料等商品的漲價，同時對利潤造成另一種影響，而這些利空因素都還沒有被反應在目前的股價中。

Michael Wilson補充說道，「美股可能因此會出現停頓，在2021年剩下的時間內出現10％至20％的修正，但2022年整體經濟狀況趨於正常時，主要股票都可能創下新高。」

報導認為Michael Wilson的調查報告比較像給予投資人的警告，應該趁此階段喘口氣，尋找更高質量的標的進行操盤。

(中時新聞網)