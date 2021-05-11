因應行政院去年7月宣布全國公立高級中等以下學校「班班有冷氣」政策，南投縣預定明年2月底前完成冷氣裝設，教育處指出，目前學校新設及既設電力工程改善、學校教室冷氣機、及學校能源管理系統裝設，都持續進行中。

教育處長陸正威表示，南投縣有些偏遠學校冬天非常冷，暖氣的需求比冷氣高，因此將會加裝冷暖氣機；至於電費部分，中央雖然曾表示全部埋單，但是也應該設定額度，超過時使用者付費比較合理，也可教育學生節約能源。

教育處指出，有關學校新設及既設電力工程改善，南投縣中小學共有173校（含分校），縣府以分群發包方式辦理，總共分為20群，各群由群長學校統一辦理招標，目前已完成設計案分批送教育部審查，並有7群辦理發包作業中；電力工程改善部分，是最重要的源頭，台電公司協助規畫各校外電部分皆已完成，等待縣府辦理的學校電力系統工程完工後，即可進行接電。

至於教室冷氣機採購方式，由縣府統一辦理招標，評選出合格廠商，由各校自行擇定廠商。目前南投縣已順利評選出合格廠商，等待學校擇定確認完畢後，即可訂約採購；未來各學校電力工程陸續完成後，立即由冷氣廠商進場安裝，以期進度加快進行，讓莘莘學子在酷暑之際，可以免除滿頭大汗，安心舒適學習。

後續將再由縣府進行學校能源管理系統採購，以利各校用電量及電費控管，也可融入課程能源節約觀念，學生在享受冷氣安心學習之餘，也可學習節約能源。

(中時 )