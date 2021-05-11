遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產遊戲《三國群英傳M》，今（11）日推出改版，開放等級上限 120 級、全新「皇」系列兵種轉職、天命系統、地圖「寒冰洞」及多張野外地圖等，並加開新服「天宇」，邀請玩家一同探索全新地圖，面對未知挑戰。

120級新挑戰 龍潭深處寒冰現

本次改版開放角色等級上限至120級、6張中立地圖「九原」、「九原東、西境」、「雲南」、「雲南東、西境」，以及4張野外地圖「沙口」、「朔方」、「雲中」、「興古」，而龍鳳塔也開啟通往5樓的道路。此外，後續還會有南蠻地區的新世界王「祝融夫人」、「呼廚泉」、「孟獲」、「蹋頓」一一登場，接受玩家挑戰。

等級上限開放至 120級

而上次新開放地圖「毒龍潭」底層中，隱藏著通往「寒冰洞」的入口，玩家即將面臨全新怪物與BOSS的挑戰，如成功完成任務還能獲取全新材料，並在活動期間製作限定裝備「信念剛護披風」、「意志神護披風」，提高PVP傷害減免。

擐甲執兵 國戰天命

本次同步新增全新「皇」系列兵種轉職以及士兵特殊裝備，分別為武器、防具、飾品，並針對「遠程」、「近戰」、「召喚獸」提升素質，玩家可在高等副本中取得新裝備，再透過煉造房系統加持、強化，讓士兵夥伴變得更加強大、可靠！

此外，官方也在國戰中加入「天命系統」，將隨機發生武將攻城、破門事件，除各勢力的首都之外，各地都有機會觸發事件，尤其是長期被同軍團佔領或元寶庫金額可觀的城池，更容易被武將盯上，讓戰況再添變數。

全新士兵特殊裝備

亂世初開 立足「天宇」

喜迎改版，官方推出新服「S19－天宇」，國戰時間為每週四20:00－21:00、週日20:00-21:30，而「天宇」除推出為期4週三倍經驗加倍活動之外，在6月22日之前各職業前十名先達到70級等的玩家都可領取「戰御天下坐騎箱*1」，還有許多新服專屬活動，尚未參加的玩家趕緊加入，感受國戰的刺激與熱血！

S19天宇伺服器正式啟動

百萬征戰對立起 冠軍爭奪應援送

《三國群英傳M》4月起舉辦第二屆大型玩家電競賽事「2021百萬爭霸賽」，本週六（5/15）、日（5/16）也將舉辦4強挑戰賽，全台菁英高手齊聚一堂，爭取豐富獎金、虛寶及遊戲專屬訂製好禮。本次冠軍獎勵也針對軍團團員客製化專屬單速鐵馬，由台灣本土師傅手工焊接，車身來回反覆七塗七烤，達到最亮麗的色澤，且搭配《三國群英傳M》經典LOGO紅、黑、金三色進行獨一無二的塗裝設計，製作過程十分精細、費工，為冠軍隊伍獻上至高無上的榮耀。此外，賽事也開放玩家參加應援競猜活動，歡迎所有玩家共襄盛舉，領取豐富虛寶！

百萬爭霸賽 全面開戰

(科技)