長照監督聯盟11日表示，行政院版長照服務法修正案6日在立法院衛環委員會審查僅一天初審通過。長照監督聯盟即日起展開連署修法行動，要求暫緩行政院單一版本。

「長照監督聯盟（長督盟）」是由：婦女新知基金會、中華民國家庭照顧者關懷總會、中華民國老人福利推動聯盟、台灣失智症協會、台灣國際勞工協會、台灣原住民族長期照顧聯盟協會、伊甸社會福利基金會附設活泉之家、台灣身心障礙者自立生活聯盟、台北市行無礙資源推廣協會九大民間團體成立。

長督盟批評，長照2.0上路滿三年，正是應該由全民檢視執行成果的重要時刻，但行政院版長照服務法修正案，側重「服務提供者管理問題補強」，例如允許私校設立機構、特約辦法與懲處等，全篇未見「服務使用者觀點」。

長督盟說，該聯盟歷經十個月研擬的「民間版長期照顧服務法」，以使用者權益為中心，共計17項修正條文，要求政府建立以調查數據為基礎的預算編列與服務設計流程、長照調查資訊公開、加強服務使用者參與及審議機制、周休一日喘息服務、增列長照機構品質吹哨人、長照服務公評人、爭議調解機制、將外籍看護工納為長照人員，新增「同儕工作者」。

長督盟表示，兩周前聽說立法院衛環委員會將排入長照法審查議程，聯盟成員即緊急拜會衛環委員溝通，已有立委蔣萬安、民眾黨團、立委范雲參考民間版提案。但衛環委員會不顧民間要求併案審查呼聲，在6日以迅雷不及掩耳之勢，一天內就通過審查，讓人不禁懷疑：「為何而急？為誰而急？」

長督盟是由長期關心婦女、家庭照顧者、老人、失智症者、身心障礙者、專業工作者權益的民間團體所組成。長督盟認為，長照議題是高齡社會的新興挑戰，「沒有先知、也不該有獨裁者」，立法院不是一言堂、更不能淪為行政院的橡皮圖章，必須廣納不同聲音與不斷對話。長督盟強調，民間版長照服務法修正案，將持續邀請社團連署。長督盟預定14日舉辦記者會，向社會大眾說明民間版修正案。

(工商 )