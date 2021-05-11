因應疫情升溫及中央流行疫情指揮中心、台北市政府發布之防疫升級指示，宣布進入二級警戒，並禁止室內百人以上聚會，原訂於5月14日至5月17日在南港展覽館2館舉辦的「2021第40屆新一代設計展」11日宣布停止辦理實體展。

新一代設計展並公告如下：

1. 為保障參展學生及民眾權益，本展將全額退還保證金及預繳之水電費用；已預購門票之民眾，亦可憑購買憑證全額退費。

2. 2021新一代設計展停辦實體展覽，線上展仍維持辦理，將依原訂時程於5月14日上線開展。如學生有意願參與線上展出，即日起開放補件至5月31日中午12點截止，學生可以作品組別為單位，自行將相關檔案提供至聯繫窗口（電子郵件信箱：[email protected]）。

4. 金點新秀設計獎決審，原擬於5月14日於新一代設計展現場舉行，因應實體展覽停辦，決審將全面改為線上評選，參賽細節將於近日公告於「金點設計獎」官網（https：／／www.goldenpin.org.tw／）。

(中時 )