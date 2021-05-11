南投縣仁愛鄉第18屆鄉長吳文忠因案遭停職，縣府依《地方制度法》規定核派前鄉長張子孝代理，11日舉行代理鄉長宣誓就職及交接典禮，縣府祕書長洪瑞智，期許張子孝接任後，多方傾聽各界的建言和民眾心聲，讓仁愛鄉更加繁榮進步。

吳文忠本屆任期，兩度被停職，派任3位代理鄉長；他涉案被羈押期間，縣府曾派前觀光處長王源鍾、原住民族行政局副局長石尊仁代理，此次再派張子孝代理，已是第三度派任代理鄉長，創下地方自治史上罕見紀錄。

代理鄉長宣誓就職及交接典禮，由縣府祕書長洪瑞智擔任主持人及監誓人，民政處長吳燕玲擔任監交人，在仁愛鄉代理鄉長張子孝宣誓後，由鄉公所祕書謝汪汕將印信移交給張子孝，順利完成交接儀式，縣議員廖文賢、仁愛鄉民代表會主席高俊明及多位鄉民代表、村長、公所同仁等都到場觀禮。

洪瑞智表示，張子孝曾任仁愛鄉第16屆鄉長、縣府原住民族行政局長及縣府機要祕書，學經歷豐富，相信在他主政下，能帶領仁愛公所同仁繼續依照年度施政計畫，使鄉政無縫接軌，並與代表會維持良好聯繫，府會和諧共榮，發展仁愛鄉各項建設。

張子孝說，非常感謝縣長林明溱對仁愛鄉的關注，讓仁愛鄉的建設和觀光都有顯著的發展，他銜縣長之命代理鄉長，肩負的是責任與義務，雖然只有1年半的時間，但一定會帶領團隊在最短時間內步入軌道，提供更多符合鄉民需求的福利與服務，讓鄉政順利推動。

(中時 )