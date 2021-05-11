曾在馬祖服役的企業家羅文進，感念當年受到鄉親照顧，透過行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧牽線，與上好生醫公司總經理楊勝得，總共認購南投縣名間鄉鳳梨2萬斤送到馬祖，第1批250箱1500顆鳳梨，預定13日抵達福澳港。

蔡培慧表示，日前，桃園易發精機公司的企業家羅文進，透過楊勝得聯繫，表達認購鳳梨1萬斤到馬祖的意願，現在正值鳳梨摘採的季節，所以邀集認購主現場「驗收」鳳梨的新鮮美味，楊勝得加碼跟進買1萬斤，總共2萬斤。

羅文進說，年輕時在馬祖服役，聽說馬祖鳳梨價格十分高昂，基於昔日在當地建立的深厚情誼，因此認購鳳梨並指定送給馬祖鄉親分享。楊勝得表示，南投鳳梨果大汁多又香甜，因此他加碼買1萬斤。

議員賴燕雪表示，送往馬祖的鳳梨係屬「金鑽」品種，甜度很高，而且纖維細緻，富含維他命C，歡迎大家把握產季品嘗。議員陳翰立說，香甜多汁的鳳梨不打生長催化劑，4月到5月是品質高、價格實惠，歡迎大家到南投旅遊買鳳梨。

鳳梨農陳倍民表示，名間鄉是國內鳳梨重要產區，因為是弱酸性的紅土，加上氣候溫暖、排水良好，最適合金鑽鳳梨生長，完全不需要施打催化生長劑，民眾可以安心吃。

由企業家認購的2萬斤鳳梨，農民現採裝箱，預計13日送到馬祖，由南竿鄉公所配發到介壽、復興、福澳及清水4村，每戶1顆，兩天內分發完畢，屆時將會請各村廣播告知鄉親領取，第2批預計5月底抵達，將分發其餘5村及做為勞軍、社福機構與老人共餐單位使用。

(中時 )