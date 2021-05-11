台灣疫情升溫，國內今日有7名本土確診病例，且有不明感染源，擔心社區感染風險增加，雖然中職尚未公布進場人數是否受影響，不過13日的5搶1奧運資格賽記者會率先決定延期，賽程、LOGO擇日公布。
13日進行的WBSC棒球最終資格賽記者會，會中原本要公布賽務、票務資訊，以及中華隊教練團名單、中華代表隊新LOGO等，不過受到疫情影響，記者會確定延期，原本會中要公布的資訊都會擇日公布。
5搶1奧運資格賽將於6月16日正式開打，中華隊26人名單則大約在5月底才會公布。
(中時 )
台灣疫情升溫，國內今日有7名本土確診病例，且有不明感染源，擔心社區感染風險增加，雖然中職尚未公布進場人數是否受影響，不過13日的5搶1奧運資格賽記者會率先決定延期，賽程、LOGO擇日公布。
13日進行的WBSC棒球最終資格賽記者會，會中原本要公布賽務、票務資訊，以及中華隊教練團名單、中華代表隊新LOGO等，不過受到疫情影響，記者會確定延期，原本會中要公布的資訊都會擇日公布。
5搶1奧運資格賽將於6月16日正式開打，中華隊26人名單則大約在5月底才會公布。
(中時 )
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