日本三菱化學淡出光碟產業，全球3C品牌大廠-BUFFALO也順勢崛起跨足記錄型光碟產品搶攻市場，並委由全球光碟片大廠-錸德(2349)代工，兩家大廠將攜手擴大日本光碟市佔率，受惠於漲價及大單到手，錸德4月合併營收達6.6億元，創下108年7月以來單月新高。

儘管記錄正式型光碟產品需求逐年衰退，但日本市場因其消費者習慣與文化，一直有保存影音紀錄的習慣，因此對於記錄型光碟的需求遞減相對較少，目前幾乎已取代北美市場成為記錄型光碟單一國家需求最大的區域，也成了光碟廠最看重的銷售市場，日本三菱化學於2019年將儲存媒體品牌Verbatim股權移轉給中環(2323)淡出光碟市場，光碟市場也重新洗牌，尤其是日本部分，由於日本消費者偏好使用日本品牌產品，讓當地日系品牌廠趁勢崛起，希望能吃下Verbatim在日本及全球的市場。

全球3C品牌大廠BUFFALO起源於1975年時創立的音響設備生產廠商Melco，2003年正式將公司名稱從Melco改成BUFFALO，並運用此品牌排行銷個人電腦3C相關產品於全球市場，2020年3月期營業額達562億日圓，看好日本記錄型光碟市場商機，BUFFALO決跨足，並委由錸德代工生產。

錸德科技於11日宣布接獲全球3C品牌大廠BUFFALO記錄型光碟代工訂單，錸德表示，此次為BUFFALO品牌首次跨足記錄型光碟產品銷售，象徵其看好光碟市場在日本品牌異動下，以純日系品牌搶占龐大日本市場商機，並已於日本市場正式上市。

錸德指出，BUFFALO為純日系品牌，秉持著日本品牌對於品質的嚴苛要求，與錸德商討全新導入光碟商品的企劃，從市場與商品的分析、品質的一再確認，到出貨前產線的全面審查，歷時一年絲毫不苟，以確保BUFFALO品牌商品的絕對品質要求，也由於BUFFALO的專業形象，讓一上架的BUFFALO光碟就立刻衝上日本Amazon新產品銷售前三名，亦深受日本消費者好評，加上東京奧運舉辦在即，將有機會推升日本區域對於記錄型光碟的需求，錸德亦期望藉由東京奧運推升需求的契機，攜手全球3C品牌大廠BUFFALO擴大市佔率。

受惠於代工大單到手及漲價，錸德4月合併營收達6.6億元，年成長32.28%，為108年7月以來單月新高，累計前4月合併營收為24.26億元，年成長17.13%。

(時報資訊)