國內疫情高燒不退，台中市長盧秀燕宣示，「防疫加嚴加密」，11日強調配合中央防疫升級，今日公告修正《台中市政府因應COVID-19疫情防疫規範》，即日起醫院、住宿型機構除例外情形一律禁止探病，陪病及陪伴者仍以1人為限，集會活動室內100人以上、室外500人以上建議停辦，12日上午將再開防疫會議，強化各項防疫措施，全民共同防疫。

市府指出，台中市自疫情開始即率全國之先二級開設應變中心，且因應疫情升溫調整為一級開設，並維持至今，期間定期與中央召開34次防疫會議，以最高標準防疫，積極防疫未曾鬆懈，今年至今台中並未有確診本土案例。

「防疫面前，沒有人是局外人」，盧秀燕表示，因應本土確診案例攀升且出現感染源不明本土病例，台中市防疫警戒全面提升，請市民共同配合，以防疫為第一要務。

市府今日公告修正《台中市政府因應COVID-19疫情防疫規範》，室內100人以上、戶外500人以上集會活動原則停辦，如有必要須由主辦單位進行風險評估、查核及訂定防疫應變計畫，採固定座位且為梅花座、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，專案須送主管機關審核。

此外，同步公告修正《台中市因應COVID-19疫情醫院陪探病管理措施》及《台中市因應COVID-19疫情住宿型機構陪住管理措施》，醫院及住宿型機構（如一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、身心障礙機構等）全面禁止探病。

特殊例外狀況如6歲以下幼兒可視個案彈性處理，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者須主治醫師同意才能探病，住院病人或機構住民以1人陪病或陪住為限，但如有發燒或或急性呼吸道感染症狀者禁止陪病或陪住。

市府提醒，即日起，所有集會均須落實社交距離、佩戴口罩或使用隔板、實名制、量體溫、消毒、人流管制、動線規劃等防治措施。衛生局長曾梓展呼籲民眾減少出入人多擁擠的地方，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀也應立即前往醫院求診並做好防護措施。

(中時 )