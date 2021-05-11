連鎖餐飲集團六角國際（2732)季報出爐，今年第一季營收10.91億元，年增率27％，營業淨利0.43億元、年增119%，稅後淨利0.25億元、年增210％，每股純益0.59元。

展望後市，第二季邁入手搖茶飲旺季，除中國杭州瑞里的挹注，「Chatime日出茶太」重啟展店。而六角子公司王座國際的海外授權亦可帶來營運新氣象，且今年多家門市折舊攤提將到期。預期隨著國際觀光解封，全球門市同店營收成長率可望回升，逐步放大貢獻。

六角今年第一季的主要成長動能為全球各地「Chatime日出茶太」門市營業皆已恢復正常，且自去年12月重啟展店後，加拿大亦繼印尼、菲律賓與澳洲之後達成展店100家新里程，加上中國杭州瑞里的挹注，推升首季合併營收成長。

六角「Chatime日出茶太」業績已重回成長軌道，然受到國際觀光產業仍未展開，加上部份海外銷貨受到貨櫃船期影響，尚未能恢復到疫情前的業績表現，導致第一季毛利率為42％，惟預期第二季起手搖茶飲旺季來臨，且「Chatime日出茶太」展店加速，加上「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」海外授權香港代理商，展現營運新氣象，已在香港共開出五間加盟店，預計到年底前總數將達到七家門市。

「Chatime日出茶太」今年持續加強印尼、菲律賓、澳洲與加拿大等國的市佔率擴大外，亦將啟動「國際環島策略」，目前已與帛琉前三大的Surangel & Sons集團合作，「Chatime日出茶太」第三季將於帛琉第一大城柯羅（Koror）開設2家門市，初步規畫開出5-6家店。此外，從峇里島、長灘島、馬爾地夫、關島與斐濟，甚至是位於東非的模里西斯以及歐洲法屬瓜地落普、圭亞那，六角皆已預計插旗登陸，積極布局國際島嶼旅遊市場。

在國內部份，六角打造全新商業模式，結合旗下「Chatime日出茶太」及「春上布丁蛋糕」品牌，公司已於新竹推雙品牌概念店，並採用新一代「智慧自動漩茶機」（ATM），提高茶飲風味品質降低人力需求，並於5月在台北開出概念二店，在站穩台灣市場後，將逐步推廣至海外市場。

(工商 )