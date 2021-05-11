美股科技領跌，且國內疫情警戒升至第二級，台股開盤後殺紅眼，重摔達652點並失守「萬七」，但新台幣反應相對淡定，續在小區間整理，至午後外資進場買匯準備匯出，才跟著貶回27.9元價位，終場收在27.952元，貶值1.36角、為近二個月單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量12.63億美元。

外匯交易員指出，美股科技股再啟動一波下殺，亞洲主要股市一片綠油油，台股跟著開低走低，且屋漏偏逢連夜雨，本土疫情進一步爆發社區傳播，使得疫情警戒升高至第二級，加重下殺力道，大盤直接跌破17,000點大關，重挫3.79％。外資也出現逃命波，狂賣台股新台幣423億元，且午後進場買匯準備閃人，新台幣跌勢加大，盤中最多貶值達1.63角。

外匯交易員認為，看來本土疫情有加速蔓延的趨勢，進入社區傳播後，加重防疫難度，若接下來的「關鍵29天」過後，仍未見有效控制，股匯雙殺戲碼不知何時才能終結，外資不排除啟動一波波撤離，若加大匯出力道，新台幣將會交出最強亞幣寶座。但由於出口商應會順勢進場拋匯，提供一定的支撐，短線先看是否攻破28元數大關。

(工商 )