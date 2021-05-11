因應新冠肺炎變種病毒考驗，高端疫苗（6547）宣布修訂新冠肺炎疫苗MVC-COV1901一期臨床試驗進行計畫書，對原臨床試驗的45名受試者進行第三劑疫苗施打，進一步評估追加一劑疫苗的免疫原性及安全性。

在高端新冠肺炎疫苗一期臨床試驗中，45名受試者平均分為三組，分別接種低、中、高三種不同劑量的新冠肺炎疫苗，試驗結果顯示疫苗安全性良好，並能引起預期的免疫反應。

高端疫苗在一期臨床試驗受試者完成兩劑施打後6個月，自5/11起對所有受試者追加施打一劑疫苗，以評估施打三劑疫苗的免疫原性及安全性。

高端疫苗表示，第三劑就是要針對變種病毒考驗。此試驗預計第三季初可完成初步分析，結果可評估對抗全球目前流行之病毒變異株的參考，以做為下一階段疫苗開發之依據。

高端疫苗新冠疫苗二期臨床收案已完成，未來高端將繼續追蹤並完成後續的臨床試驗，配合衛福部、食藥署與疾管署對於疫苗的要求，目標在6月底前取得台灣緊急使用授權(EUA)的目標。

(工商 )