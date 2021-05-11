總統蔡英文11日接見了順天堂藥廠許照信名譽董事長伉儷、美國爾灣順天美術館陳飛龍前館長以及許純真伉儷等人，對於順天堂創辦人許鴻源博士及其家族兩代數十年來守護台灣前輩藝術家畫作、並無償捐贈藏品歸國一事表達感謝。

許鴻源博士素有「科學中藥之父」美名，從1979年開始有意識地支持、收藏台灣藝術家的創作，如今600多件作品在2019年與文化部簽署無償捐贈契約後已全數返鄉。蔡英文表示，2019年曾親至國美館的典藏庫房，欣賞順天美術館的歸鄉藏品，當時即對於順天美術館橫跨百年的典藏感到印象深刻。

「重建台灣藝術史」為近年前瞻基礎建設計畫的一環，蔡總統表示，順天美術館的藏品歸鄉亦是重建藝術史脈絡過程中的重要一步，期待能讓台灣文藝復興的號角響起，使國內外皆能更加認識臺灣這塊土地上的歷史和創作。

順天美術館捐贈典藏中的232件作品及文獻資料，現正於國美館「海外存珍─順天美術館藏品歸鄉展」展出至6月27日。

(中時 )