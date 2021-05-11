北市某明星國中8年級科任老師，與班上14歲女學生暗生情愫，竟趁她年紀懵懂無知之時上汽車旅館，發生4次性行為，事後班上其他同學也曾聽聞，父母輾轉得知後，限制兩人交往並提告，士林地院審結，以老師賠償女學生母親400萬，犯後坦承不諱，依妨害性自主罪判處應執行徒刑10月，可上訴。

起訴指出，老師與班上科任「小老師」同意的情形下發生性行為，事後得知女學生子宮在痛，傳訊「還在痛嗎？可能是我太用力」數天後，又討論要去旅館，並稱「明天一定讓你爽」、「如果不是時間關係，好想再抱你久一點」、「今天在車上好喜歡妳抱著我」顯示分別在2015年5月底、6月間有見面，女學生證稱與老師發生性行為。女學生國三時，母親得知後限制兩人交往，要求老師付出高額金錢，作為賠償代價，老師匯款400萬元。

判決指出，老師利用女學生性自主決定全尚未成熟，發生4次性交行為，影響女學生身心正常發展，造成女學生心靈難以抹滅的創傷，考量在女學生母親提起告訴前，已經賠償400萬，依4次對14歲以上未滿16歲女子性交罪，分別判處徒刑3月，應執行徒刑10月。

(中時 )