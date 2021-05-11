新北市長侯友宜指出，今天破獲黑幫只是剛開始。（王揚傑攝）

台北市中山區「蟑螂之亂」查為竹聯幫育仁會成員所犯，為壓制黑幫氣焰，雙北市警方聯手出擊，掃蕩竹聯幫育成會，昨（10）日一舉拘提育仁會中和分會長22歲王姓男子及幫眾等9人，查扣玩具槍、電擊棒、球棒、刀械、毒品等證物，全案依法移送台北地檢偵辦。

警方調查，竹聯幫育仁會為新興幫派勢力，平日以恐嚇取財及暴力討債為主要經濟來源，並吸收年輕幫眾壯大幫派地位，多次於雙北率眾滋事。

2月間，中和分會長王嫌率眾前往北市尋仇，途徑新店區只因不爽被害人看了一眼，竟持棍棒、刀械毆打成傷，並前往北市文山區某公司暴力討債，持棍棒砸店、丟擲鞭炮等不法行徑，氣焰極其囂張，危害社會地方甚鉅。

經新北市刑警大隊、新店警分局、台北市警文山二分局共組專案小組，報請台北檢察官指揮偵辦，10日在中和、土城、樹林、新莊、板橋等區同步收網，全案將依組織、傷害、毒品、恐嚇取財等罪嫌移送台北地檢偵辦。

新北市長侯友宜表示，掃蕩幫派永不停歇，只要幫派存在一天，警察要扛起責任，團結把幫派氣焰壓到最低，消滅幫派，在上次蟑螂之亂、松山之亂之後，他特別要求警察單位，新北市要起帶頭作用，警察局長黃宗仁帶領刑大、霹靂兄弟們，在這段時間掃蕩黑道幫派，今天破獲黑道幫派只不過是剛開始而已，永不會結束打擊幫派，只要敢在新北鬧事，市府團隊絕不允許黑幫在這裡存在。

(中時 )