國內新冠肺炎群聚感染擴大，蔡英文總統今天向民眾喊話表示，台灣守住疫情防線一年多，在陸續施打疫苗的現在，更不能失守！她列出六大防疫措施，從即日起實施到6月8日，呼籲大家落實防疫，「守住社區防線，才能放心過端午節連假」。

蔡英文在臉書提醒民眾「注意，疫情警戒升級！」她說，因應國內出現感染源不明的本土案例，指揮中心今天已經宣布疫情警戒升級，一共有六大類措施，要請大家互相提醒、配合：

一丶避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。

二丶所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩、使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

三丶原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

四丶營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩、使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

五丶餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔、消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔、使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

六丶雙鐵（台鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

她說，上述指施實施日期從即日起到6月8日前，台灣守住疫情防線一年多，在陸續施打疫苗的現在，我們更不能失守！「我要謝謝地方政府共同配合，也要呼籲大家：同舟共濟，落實防疫，只有堅守到最後，才能成為贏家。」

(中時 )