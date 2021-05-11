對於有媒體記者撰寫「致富的特權」一書，批評前央行總裁彭淮南的利率政策，前立委蔡正元不但質疑這本書的論述，更表示這本書剛好是敘述彭懷南豐功偉業的紀念碑。

對於該書批判彭懷南的「低利率政策」導致「台灣房地產大漲」，蔡正元提出兩個問題：第一 ，新台幣借貸市場的均衡利率在那裡？第二，台灣央行是這個市場的價格制訂者？還只是局部的參與者？有沒有強大的境外參與者？

蔡正元分析，如果台灣央行是利率的價格制訂者，同時制訂的利率偏低於市場均衡利率，而且沒有境外參與者可以對作，央行就是市場的主宰。問題是台灣的資金市場比起貨品市場和勞力市場，開放性和流動性高出太多，台灣央行有什麼本事管控利率？尤其是「實質利率」。

他認為，這本書60頁到66頁講的內容，剛好說明央行不是市場利率的制訂者，這是小型開放經濟體的本質，市場均衡價格不是央行管得了的，除非進行市場管制。但台灣央行做得到嗎？

至於

該書說「長期低利率」造成房價大漲，蔡正元也表示，房價漲不漲是利率高低的指標嗎？那一套經濟理論這麼說？

對於該書也提到2002年房價所得比，全台灣是4.47， 台北市是6.06；到了2014年，全台灣是8.41 台北市是15.73。蔡正元認為，這個數字說明台灣房價就只有台北市狂漲，其他苗栗、雲林、嘉義大片土地都不漲，利率高低的評價用台北市房價判斷，其基本假設就是全台灣的人都應該到台北市買房產？

蔡正元提到，該書又大談低利率會造成房產價格泡沫化，問題是央行限制的貸款成數幾乎是世界上最低的比例，台灣的房產價格怎麼泡沫化？又什麼時候泡沫化過？

蔡正元最後反諷，這本書的程度，很值得收藏！

(中時新聞網)