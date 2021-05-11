被封為「日本最美臉蛋」的女星佐佐木希，2017年嫁給47歲的人氣諧星渡部建，雙方無論年齡還是風格都讓外界跌破眼鏡，渡部建也成為男粉絲最羨慕又痛恨的對象，不料育有一子、生活看似幸福快樂的兩人，結婚第三年就爆出男方搞不倫，對象包含線上女星、AV女優等，長期偷腥且人數眾多，甚至還被踢爆占用殘障公廁洩慾，重創形象導致原本順風順水的事業全部停擺，如今1年多過去，渡部建被目擊淪落到魚市打工，但外界毫不同情，還放狠話批評他「比魚腥味還噁心」。

娶了全日本最年輕貌美女明星的渡部建，結婚才3年就發癢，去年被《周刊文春》爆料他不只背著嬌妻搞不倫戀，還跟6名以上的女性有不正當關係，且早在跟佐佐木希交往時，就已經在劈腿，其中一名女性受訪坦言，會每週跟渡部建約在六本木地下停車場的殘障廁所偷情，男方通常花3到5分鐘發洩完，會給她1萬日圓(約台幣2600元)完事走人，誇張情節震驚外界，日本社會甚至掀起一股是否要將公廁用途明確化的討論。

事情爆出後，渡部建形象、事業盡毀，本來在圈內相當有人氣的他，手上主持工作全部「被登出」，而他竟龜縮了半年才穿著黑西裝開道歉記者會，痛哭認了慣性偷情，也承認有給小三1萬日幣當車馬費，但強調不是要污辱女性，也沒有性上癮問題，對於對不起老婆孩子以及濫用公廁造成困擾，鞠躬道歉長達11秒，未來不打算離婚，會積極挽回跟佐佐木希之間的婚姻關係。

但對渡部建的道歉，日本民眾顯然不領情，甚至覺得他隔半年才出面，只是為了復出在鋪路，負面評價並未轉向，苦的是佐佐木希得扛起家庭經濟責任，背負輿論積極上節目、接工作強顏歡笑掙錢養娃，而渡部建近日則被目擊在東京的豐洲市場打工，本以是終於放下昔日紅星光環，好好為家庭付出，不料卻被《FRIDAY》周刊爆料他只去了3次，會去打工不是為了生計，而是藉此扭轉形象，且並非出於他個人意願，是被旁人建議而配合操作，此報導一曝光，渡部建形象爛上加爛，挨轟「比魚腥味還噁心」。

渡部建YT頻道。

(中時新聞網)