知情人士說，由於中美緊張局勢造成的不確定性，美國電動汽車製造商特斯拉公司已暫停購買土地，以擴大其上海工廠並使其成為全球出口中心的計劃。

鑑於在前總統川普（Donald Trump）將現有稅率基礎上對進口的大陸電動汽車徵收25％的關稅，特斯拉現在打算限制大陸產量在其全球生產中所佔的比例。

消息人士告訴路透社，特斯拉早些時候曾考慮將其大陸製造的入門級Model 3的出口擴大到包括美國在內的更多市場，但計劃此前尚未得到證實。

特斯拉目前將大陸製造的Model 3s運送到歐洲，並在德國建立工廠。

特斯拉上海工廠的設計目標是每年生產500,000輛汽車，目前正在以每年45萬輛的速度生產Model 3和Model Y車輛。

消息人士表示，三月份，特斯拉避免競標在工廠對面的一塊土地上，因為它不再試圖大幅度提高大陸的生產能力，至少在目前，而且不公開的，因為討論是私人的。

在給路透社的一份聲明中，特斯拉表示其上海工廠正在「按計劃發展」。

上海市政府是特斯拉在大陸建立獨資工廠的主要支持者，這是第一家也是唯一一家無需成立合資企業的外國汽車工廠，該公司未回應置評請求。

特斯拉從未宣布有意收購這塊土地，這只是特斯拉目前設施所在的200英畝（80公頃）土地面積的一半，如果買下，這將使該公司再增加20萬至30萬輛汽車的生產容量。

儘管面對消費者對產品安全的爭議，以及對其數據處理方式的審查之後，特斯拉面臨大陸的監管壓力越來越大，但特斯拉在大陸的銷售額仍在飆升。今年前三個月，它在大陸創造了30億美元的收入，是一年前的三倍多，佔總收入的30％。

(中時新聞網)