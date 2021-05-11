人格魅力強的人總是人群中的焦點，不論走到哪都很受歡迎，搜狐網命理專欄分享，白羊座、天蠍座、雙子座及天秤座是顏值與才華並存的4大星座，有他們在的地方從來不會冷場，是大家的開心果。

▍1. 白羊座

白羊座的人心地善良，總是正能量滿滿，在生活中就是大家的開心果，只要有他們在的地方，氣氛總會很活躍。而且白羊座的人通常都具備高顏值，加上個性很優秀，因此非常受到大家的青睞，顏值和才華都是榜上有名的。

▍2. 天蠍座

天蠍座的人天生很有神秘感，他們非常聰明，擁有著高智商，在學習上總是快人一步，可以說是才華橫溢，實力引人稱羨，而且他們的外表也很吸引人，明明可以靠顏值吃飯，偏偏要靠才華，讓人覺得深藏不露。

▍3. 雙子座

雙子座的人天生嚮往自由，不僅性格機靈，就連腦袋都非常靈活，在顏值上，雙子座男生高大帥氣，雙子座女生也是溫柔賢淑，總是非常討喜。在工作上，雙子座的人總是有自己獨特的想法，聰明能幹又擅長交際，非常具有創新精神，有勇有謀的雙子座也是美貌與才華的共同體。

▍4. 天秤座

天秤座的顏值在12星座中數一數二，是大家公認的男／女神，他們通常都具有很高的智商，他們勤奮好學、積極上進，非常有內涵，總會在生活中不斷充實自己，在學習和工作中總是能展現自己的實力，從來不當花瓶，因此非常受到眾人的喜歡。

(中時新聞網)