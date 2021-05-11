台南市長黃偉哲簽署的「臺南市氣候緊急宣言」，內容涵蓋10項永續發展目標及52項子目標。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

面對極端氣候的衝擊，台南市長黃偉哲11日在安平古堡簽署「臺南市氣候緊急宣言」，並提出2030年永續發展願景，包括再生能源容量達4.5GW（百萬瓩）、市區公車全面電動化、溫室氣體排放量較2005年減少20％以上，以及2050年逐步朝向淨零碳排的新目標。

市府指出，台南市氣候緊急宣言是依聯合國永續發展目標提出，內容涵蓋10項永續發展目標及52項子目標。其中，台南市長期推廣再生能源，利用在地優勢首創台南陽光電城計畫，媒合廠房、社區、掩埋場、農舍等可利用空間設置太陽能板，截至2020年已達2.0GW。市府承諾於2030年再生能源容量達4.5GW，屆時發電量可達65.7億度。據台電公司統計，台南住商部門平均用電量為72億度，至2030年全市太陽能設置容量，將朝住商部門100％碳中和目標邁進。

在公車電動化方面，市府承諾將輔導及補助業者汰換已達年限的公車，改採電動化發展。自2020年起每年至少汰換30輛，2030年市區公車全面電動化，達成低碳永續綠運輸。

市府為降低溫室氣體排放量，還持續推動工業能源轉型，鼓勵減少使用生煤、加強資源循環再利用以減少廢棄物產生，溫室氣體排放量已由2010年的2687公噸，逐年下降至2019年的2104公噸；2030年溫室氣體減量目標為較基準年2005年減量390萬，即2030年溫室氣體排放量低於1561萬公噸，並於2050年朝淨零碳排目標邁進。

黃偉哲表示，氣候變遷正在發生，2050年的台灣，會因為海平面上升出現新的海岸線，台灣近代歷史起源地安平，正面臨被海水淹沒的危機，如果再不重視氣候變遷等環境問題，桑田有可能成滄海，因此一定要從自身做起，減少物資與能源消耗。

(中時 )