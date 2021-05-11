近期台股當沖議題討論熱度相當高，當沖比也被認為有偏高現象，不過，台灣證券交易所指出，今年前4月的當沖比例約為33.85％，相較於國際市場當沖比例約為4至6成，我國當沖比例尚屬合理。

證交所指出，當日沖銷比例計算方式，市場成交值是市場買進或賣出的金額，並非市場買進賣出金額的加總，所以計算當日沖銷比例時，應以當日沖銷交易買進或賣出成交金額計算，而非以當日沖銷買進金額加當日沖銷賣出金額計算。

今年前4月當日沖銷買進及賣出加總金額合計約18兆6,299億元，以前4月當日沖銷買進金額及賣出金額平均數除以交易天數，當日沖銷日均成交值約為1,258億元(18兆6,299億元先除以2，再除以前4月交易天數74日=1,258億元)，占同期間集中市場日均成交值3,718億元的比例約為33.85％，相較於國際市場當沖比例約為4至6成，台股當沖比例尚屬合理。

證交所強調，當日沖銷提供投資人在市場行情走勢不確定、誤判情勢或投資人買進股票於盤中價格走揚時，適時反向沖銷機會，以降低投資人風險或提前實現獲利，因此現股當沖有助投資人靈活運用交易策略，對投資市場而言，當沖交易乃是中性的交易制度。

(時報資訊)