聯強(2347)獲利連續兩季創新高。今年第一季稅後淨利25.4億元，比去年同期成長41%，每股盈餘1.52元。展望第二季，聯強4月營收跨越300億元並寫下同期新高，年增率達38%，在內外環境都有利多的加持下，聯強樂觀預期第二季有機會再次改寫紀錄。

聯強接續去年第四季創新高後，今年第一季獲利再創單季歷史新高。首季營業淨利大幅成長37%，達21.6億元、淨利率2.5%，都是歷史的新高。聯強表示，聯強各事業單位全員衝刺，積極優化產品組合並持續精進運作效率，在毛利提升且費用下降的雙重效應下，各事業單位獲利同步上揚。

在投資部分，聯強海外合資事業認列收益已連續三季創同期新高，今年第一季成長36%，達6.73億元。在各國已逐漸走出疫情影響、全力衝刺經濟復甦，聯強合資事業營收與獲利預期將持續回升。

聯強近年獲利能力提升，各項營利指標都有成長，今年第一季續升，營業淨利、稅前淨利與稅後淨利都同步寫下新高。聯強首季毛利4.7%，維持歷史高點。營業淨利21.6億元、淨利率2.5%皆為歷史新高。稅前淨利30.6億元，成長40%，淨利率3.53%創歷史新高，且是連續五季達到3%以上。稅後淨利25.4億元，比去年同期成長41%，淨利率2.93%，也都寫下歷史新高紀錄。第一季每股盈餘1.52元，為10年來單季新高。

展望第二季，在營收方面，聯強認為市場銷售動能將延續，需求暢旺程度可望更甚第一季。獲利方面，由於聯強持續進行產品組合優化，帶動毛利提升，以及透過數位優化、資訊串接與AI大數據分析，全面提升內部運作效率，聯強樂觀預期第二季將有機會再次改寫新高紀錄。

(時報資訊)