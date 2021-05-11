因應疫情變化，新竹市長林智堅11日下午召開緊急防疫會議，決定全面提高新竹市的防疫警戒標準，6月8日以前新竹市共餐食堂、各校戶外教學、畢業旅行暫緩辦理，重點觀光景點如動物園人數限制1500人以內、十八尖山人流限制3000人以內；轉運站、市區公車禁止飲食，同時加強8大場所民眾佩戴口罩稽查。

市府表示，市府依據中央疫情指揮中心指示，即日起停辦或延後室外500人以上、室內100人以上集會活動，並停止醫院與長照機構探病，長輩共餐食堂6月8日前也暫時停止開放。

林智堅指出，市府本周將完成22處人潮熱點消毒，包含大眾交通如新竹火車站、轉運車、公園等，另，即日起啟動8大場所包含醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構）稽查民眾佩戴口罩。

林智堅強調，因應疫情變化，竹市即日起提高防疫警戒標準，請市民多加體諒配合，遵守疫情指揮中心指引，攜手度過接下來的關鍵防疫期，民眾務必佩戴口罩，並維持社交距離。

此外，針對即將來臨國中會考，教育處表示，新竹市超前部署，此次考場多增加1所學校，緩解每個考場考生總量，考場也將提供考生酒精、防疫隔板，並設有防疫考場，若考生有發燒可改在防疫考場考試。

(中時 )