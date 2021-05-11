北市知名餐廳「鉅星匯」3日晚間遭人潑灑上千隻蟑螂，警方將5名嫌犯逮捕送辦，主嫌遭羈押，其中2名「潑蟑手」嫌犯許博樟、曹邦昱，遭刑事局查出涉嫌擔任詐騙集團車手，10日晚間逮捕到案，檢察官複訊後諭令，2人分別以3萬元交保。

3日晚間，由大安分局義警臥龍中隊舉辦餐會，邀請雙北市警察局局長，許、曹2人以黑色塑膠袋內裝櫻桃紅蟑螂朝大廳潑灑，引發軒然大波，警方調查2人牽涉擔任詐騙集團車手，10日晚間持拘票將兩人逮捕到案。

刑事局發現，有詐欺集團在社群網站貼文佯稱低價販售藍芽耳機、蘋果充電線等3C產品，並以各種話術吸引民眾購買，但事後卻未寄出商品，導致近30人受騙，財損金額近百萬元，另有一名被害人遭假投資名義被騙50萬元最高，遂會同北市大、中正第一分局共組專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦。

警方調查，許、曹兩嫌從今年3、4月起，開始充當車手到多家超商ATM提領贓款，專案小組昨晚到士林、北投兩嫌住處將他們拘提到案，嫌犯坦承當車手，表示每天可獲得1至2000元不等的酬勞。全案訊後，11日依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，並擴大追查幕後詐騙集團。

(中時 )