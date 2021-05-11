新冠肺炎疫情今天（11日）大爆發，7例有5例與宜蘭縣羅東鎮銀河百家樂遊藝場有關，9日遊藝場2名女員工先後來看診時，聖母醫院急診室主治醫師郭恩悅安排採檢，讓衛生單位得以防堵疫情擴大。

郭恩悅現為急診室主治醫師，她回憶說，9日剛好是母親節，傍晚時一名婦人（案1202）前來就診，主訴發燒、全身痠痛，但病人對工作單位、工作內容回覆相當詳細，考量婦人工作所接觸的人會比較複雜，因此立即安排採檢。

另一名病人（案1211）掛號時間與婦人相近，狀況也類似，郭恩悅發現是同一家遊藝場的女性員工後，也立即安排採檢，9日晚上採檢後，隔天下午均為陽性，院方向上通報後，緊急防堵疫情擴大，才另外揪出3例確診。

郭恩悅說，發現2名確診不可能只有她一人的功勞，在9日前院方感染科就提醒，疫情才剛開始，母親節人流多，大家千萬不能輕忽，要相當注意疫情的擴散，而檢驗是非常勞師動眾，是歸功院內管控、專科護理師以及整個團隊。

(中時 )