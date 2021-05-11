中央流行疫情指揮中心今宣布國內新增7例本土確診，6位是從社區發現的感染源不明個案。疫情足跡遍及新北市、宜蘭縣。對於疫情升溫，行政院長蘇貞昌回應，「馬來西亞封城和日本出現第四波疫情，時間久、民眾開始鬆懈，呼籲符合公費新冠肺炎疫苗接種對象快打疫苗」。對此，有媒體人在臉書粉專貼文分析，「這算得上是一篇甩鍋的傑作，不過把責任推給民眾，實在是很少見的作法」。

前獅子會會長在可傳染時間到處聚餐。(指揮中心提供)

蘇貞昌上午赴指揮中心開會，宣布警戒提升為第二級，並表示「全球新冠肺炎疫情嚴峻，馬來西亞全國封城一個月、日本面對第四波疫情，台灣疫情有新狀況發生。過去一年多台灣是靠著超前部署才能做到最好，但時間久了，民眾開始鬆懈、大意，今天來指揮中心就是為了替防疫人員加油打氣。」

蘇貞昌宣稱「疫情隨時有變化，指揮中心一直嚴謹以待，尤其是肺炎變異病毒變化快速、傳播速度也快，國內防疫做法隨時滾動式檢討，呼籲全民嚴謹面對新起疫情，務必遵守指揮中心防疫要求，呼籲符合公費新冠肺炎疫苗接種對象快打疫苗，守住把一年多來的好成績。」

「逆風的烏鴉」臉書粉專11日貼文分析蘇貞昌談話潛台詞，他表示，「蘇貞昌起手式就扯馬來西亞和日本的第四波疫情」意即「這波疫情是全球性的普遍情況，大家可不要怪罪到政府防疫不力頭上。蘇貞昌還說「時間久了，民眾開始鬆懈、大意」。他解讀，「就是政府已經做了該做的，甚至是超前的，疫情出現狀況，純粹是你民眾鬆懈大意，和政府沒關係」。

「逆風的烏鴉」臉書粉專續指，蘇貞昌說這一趟是幫防疫人員加油打氣，潛台詞呼應上面那段，就是防疫人員沒有做得不好的地方，但他擔心防疫人員士氣受影響，所以給他們加油打氣。換句話說，「政府還是有功無過」。

對於疫情變化、防疫滾動檢討，「逆風的烏鴉」認為，蘇說要滾動式檢討，意思就是政府以後會有更多「臨機應變」的做法。這等於是在為將來的爭議政策先打預防針。最後蘇呼籲「大家打疫苗，守住一年多來的好成績」，其實還是說「這次守不住，就是因為有人不守規矩，還有該打疫苗的沒有打。總之，責任還是不在政府」。這算得上是一篇甩鍋的傑作。不過把責任推給民眾，實在是很少見的作法。

詳解蘇貞昌對疫情升高的談話 新北五股、宜蘭羅東都爆出不明感染源的確診案例，看起來這次社區感染應該是跑不掉了。上午蘇貞昌去指揮中心開會，然後就宣布警戒提升為第二級。提升警戒是照表操課，比較有趣的是蘇貞昌的談話。 對於疫情升級，蘇貞昌是這樣... 由逆風的烏鴉發佈於 2021年5月11日 星期二

(中時新聞網)