華碩電競新機ROG Phone 5於Q1登台，本周又將發表ZenFone 8新機，在新機正式亮相之前，前一代機型熱度不減，傑昇通信大方祭優惠，即日起至5/16 止，至門市購買華碩手機指定機型都有優惠折扣，尤其是ZenFone 7 Pro直降9,500元，再送NuForce BE Free 6真無線藍牙耳機（價值3,290元)，相當滑算。

根據華碩公佈4月營收達新台幣391億元，年增72%，為今年單月次高；傑昇通信表示，華碩旗下電競新機ROG Phone 5自今年三月發表後，銷量氣勢如虹，本月又有多款新品連發，除了再推新一代電競筆電及板卡繼續搶攻宅經濟，眾所期待的Zenfone 8也將於本周發表，可望持續帶動PC及手機下半年的成長動能。

華碩新機發佈在即，傑昇通信華碩手機降價表格。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

北台灣通信連鎖門市傑昇通信趁勢推出華碩指定品項購機優惠，規格越高降越多。凡於5/11至5/16活動期間至傑昇通信任一門市，購買翻轉鏡頭、支援台灣5G全頻段，搭載高通S865+ 5G處理器、8GB記憶體及256GB儲存容量的ZenFone 7 Pro，原廠定價27,990元，傑昇通信現折9,500元，只要18,490元，還送原廠登錄禮NuForce BE Free 6真無線藍牙耳機（價值3,290元)，如果預算有限的消費者，還可以考慮ZenFone 7。

而傳聞即將發表的ZenFone 8將會有5.92吋與6.67吋兩種版本，其中小尺寸的ZenFone 8將首度採用挖孔螢幕，而後者則延續翻轉鏡頭設計；傑昇通信指出，此時買配備6.67吋螢幕的ZenFone 7最划算，搭載高通5G晶片S865為核心，大膽續用「液態金屬」打造翻轉三鏡頭，擁有5,000mAh電量，及6,400萬像素主鏡頭，活動期間至傑昇通信門市購買，ZenFone 7（8+128G）只要14,990元，現省9,000元！除此之外，傑昇通信5月還有抽獎活動，凡至傑昇通信門市購買全館手機、配件、保修及繳手機通話費等等，都可加碼參加月月抽獎活動。

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