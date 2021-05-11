華航機師染疫和諾富特飯店群聚感染風暴不斷擴大，引發全國民眾恐慌，指揮中心也宣布啟動「清零計畫2.0」。根據一份最新網路民調顯示，有高達7成網友對政府的處理方式非常不滿意，大部分網友認為最該負責的是衛福部，更有超過8成網友認為施行清零計畫2.0的時間太慢。

入口網站《YAHOO》以「華航機師與諾富特染疫事件，你對政府的處理滿意度如何？」為題，進行網路投票，投票時間為5月11日至14日，截至11日下午5點，已有6千多名往參與投票，結果顯示，有3.6%網友表示非常滿意，還算滿意的有8%，不太滿意的有14.2%，非常不滿意的則高達71.6%，另外有2.6%網友未表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於華航機師與諾富特染疫事件，誰應該負起最大責任？有14.4%網友認為是諾富特飯店，認為是華航的則有11.9%，認為是桃園市政府的有8.3% ，有高達61.3%網友認為是衛福部，另外有4.1%網友沒表示明確意見。

衛福部10日宣布華航清零計畫2.0計畫，是否需要實施？認為非常需要的網友有69.5% ，認為有點需要的有9.9%，覺得不太需要的有6%，覺得非常不需要的則有6.1%，另外有8.5%沒表示明確意見。

至於如何看待政府實施華航清零計畫2.0計畫的時間點，覺得太快的網友有2%，認為時間剛好的有7.6%，認為太慢的則高達82%，另外有8.4%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YHOO)

(中時新聞網)