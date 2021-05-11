台北股市今（11日）遭受重挫，各大類股慘遭暴殺，僅近期熱門的紡織、玻璃收紅，有網友認為台股在近期的回檔後，有不少不錯的買點，「我自己是撿得很開心，感覺就像周年慶一樣」；但底下留言大多不看好，「太樂觀」、「以後就知道」、「我ok，你先買」。

台股今早盤開低下跌逾360點，台積電、聯電等電子權值股領跌，電子、傳產、金融等類股全面下挫，盤中一度受到本土確診案例下殺逾700點，隨後尾盤拉高，終場下跌652.48點，收在16583.13點。

該名網友看到最近台股呈現修正，認為好像有不錯的買點，不少公司都回到便宜的價格，殖利率5%以上的也很多，炒作的爛股殺下來就算了，一堆營運狀況、財報都不錯的績優股也在亂倒貨，形容台股就像周年慶一樣，「每天都在股市逛街」。

貼文曝光後，底下大部分網友認為現在股價還是太高，「你自以為好的價格，跟疫情前比都高很多」、「果然是韭菜思維」、「現在還很貴，幹嘛撿」、「要是又殺到15000你怎辦」、「說現在超跌的心態可議，比起之前漲多少了」。

但也有網友認為確實是有很多不錯的標的，「讚啦」、「撿起來」、「讓你多買一點啊，趕緊向下買進，價值投資」。

(中時新聞網)