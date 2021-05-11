中央流行疫情指揮中心今（11日）日公布新增7名COVID-19本土案例，其中案1203曾於新北市新莊、蘆洲一帶活動，市長侯友宜下午特地前往蘆洲區柳堤公園視察消毒作業，他強調，今天本土個案因為感染源不明，尤其有蘆洲、新莊足跡，因感染源不明，所以當作社區感染開始。
侯友宜表示，足跡重點區域昨日已消毒完畢，今日查不出感染源，所以當作社區感染，蘆洲、新莊全區大消毒；只要進到社區感染，所有公共領域、學校周遭、公園、巷弄都要大消毒。今日感染源無法確定，無法與其他案例連結，就認為是社區感染。
侯友宜說，社區感染不明就是社區感染開始，今天只有一例，宜蘭羅東也好幾例，這兩個地方都是感染源不明，疫情已經在移動，會移動到哪個地方不清楚，足跡出現馬上消毒，等中央宣布確定後，市府馬上第二階段提升防疫作為，室外集會500人、室內100人全部停辦。
(中時 )
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