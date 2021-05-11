台中一名女碩士生小雯（化名），與一名李姓男網友約見面，對方卻趁她休息時，偷拍裸露下半身趴在床上的照片，後來又偷錄她睡覺的影片，還將照片外流，讓她氣炸對李男提告求償，法院審理後認為，李男已侵犯小雯的隱私權，還讓小雯罹患創傷後遺症，最後判決應賠償小雯8萬元。

事發時就讀研究所的小雯，2019年2月間在網路認識李男，結識2、3個月後，小雯5月1日到李男的宿舍趴在床上休息，但李男卻在她不知情之下，偷偷拍下她赤裸下半身的背後畫面。

同年6、7月某日，小雯再到李男的租屋處休息，又被偷偷拍下她睡覺的畫面，小雯原本不知道兩度被偷拍，是2020年初與李男的友人聊天時，才知李男將偷拍她的照片，還傳給大家欣賞，小雯得知後氣炸，決定對李男提告求償30萬元。

李男到案後坦承犯行，但希望法院能酌減精神撫慰金，台中簡易庭審理後認為，李男因為侵害小雯的隱私權，導致小雯罹患創傷後遺症，治療時程需3至6個月，判決應賠償小雯8萬元，可上訴。

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(中時新聞網)