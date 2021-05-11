行政院長蘇貞昌稍早表示，今日新增七例本土確診病例，面對不明的疫情，不容許任何大意。政府提高警戒，實施對公共場所、餐飲業、大眾運輸、集會活動的限制，而自5月15日起，雙鐵將禁止站票。

蘇貞昌說，今天特別到指揮中心聽取簡報，也鼓勵辛苦的防疫團隊繼續戰鬥、繼續替全民守住這一關。

蘇貞昌指出，目前台灣出現本土不明感染源，因此防疫將再升級，呼籲民眾應避免出入人多擁擠的場所，要去也要全程戴口罩，違者將嚴格開罰。

蘇貞昌表示，所有集會活動、營業場所、公共場域，都要戴口罩或維持社交距離，並且落實實聯制、量體溫消毒、人流及總量管制、動線規劃，否則即會暫緩辦理，必要時強制關閉場所。

蘇貞昌說，室外5百人以上、室內1百人以上的集會活動，原則上停辦，除非提報防疫計畫經核准後才可以實施。

蘇貞昌表示，餐飲業必須落實用餐實聯制、定期清潔消毒，從業人員戴口罩、勤洗手，替顧客量體溫消毒、公筷母匙，併桌共餐須維持適當區隔或使用隔板。

蘇貞昌指出，雙鐵、客運等大眾運輸，即刻禁止飲食，自5月15日起，雙鐵禁站票。

蘇貞昌說，請大家務必配合指揮中心的指示，防疫一定要做到位，否則嚴格開罰，平時也請避免出入人多密集的場所，要出門就戴好口罩、勤洗手，也請大家收心、團結配合防疫。

(中時 )