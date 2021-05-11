額外給獎金又說不清楚，金管會抓到富邦人壽以業務推廣費用及展業活動費用，在5年內支付高達2,800萬元，給保經代業務員，即額外支付契約外佣金「搶業務」，嚴重違反市場紀律，違反保險法，被重罰300萬元，併請公司究責相關失職人員。

保險局副局長張玉煇表示，富邦人壽內部規範「推廣業務」及「展業活動」費用，僅適用內部業務通路及內勤部門，但富壽從2014年到2019年，提供業務推廣費給保經及保代公司業務員，累計額外支付逾2,800萬元，未就推廣費建置使用控管、覆核及留存備查機制。

二是業務推廣的展業活動費核銷，沒有費用審核標準，亦沒有編制支付明細，沒有辦法確認當時支付的對象、業績來源等。

三是富壽會計單位辦理展業活動費報支審核作業，沒有留存人工檢核軌跡，未加計當月其他報支金額的情形。

保險局強調，保險公司支付保經代報酬，應在雙方簽訂的合約內支付，不得有額外支付佣酬給保經代業務員的情事。

(工商 )