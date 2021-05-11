IC設計龍頭聯發科（2454）10日遭研究機構ALETHEIA降評，跌破千元大關，11日再因盤勢不佳、下挫至911元，劇烈回檔讓摩根士丹利、摩根大通、凱基投顧同步展開護航，強調基本面無虞，不應於此時過度砍殺。

聯發科自法說會釋出正面展望與加發特別股利的利多後，4月29日跳空漲停收1,185元，然就是波段高點，隨後持續修正，加上外資研究機構ALETHEIA降評「中立」，更使股價脫離千金集團。

但是，摩根士丹利、摩根大通、凱基投顧群起護航，同步指出，智慧機品牌廠確實出現砍單，但那是針對不缺貨的MLCC、相機模組、鏡頭、CIS等，而不是針對產能吃緊的系統級晶片（SoC），特別是低階5G與4G晶片，摩根大通台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）強調，目前沒在供應鏈中看到明顯砍單現象。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻認為，單從大陸智慧機一次的銷售量不如預期，就要評斷大陸智慧機品牌將下修預期，實在言之過早，何況聯發科的5G SoC是智慧機品牌搶奪市占的關鍵要素，要是Oppo、Vivo、小米等取消對聯發科訂單，榮耀等其他品牌反而會把產能全吃下來。

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出，供應鏈重複下單情形廣為市場知悉，且各零組件有長短料情形，因部分零組件存貨如CMOS影像感測器可能已備妥，不意外OEM廠商會下修訂單，但聯發科已為客戶新產品周期準備穩健而充足的供應鏈支援，負面影響並不大。同時，聯發科逐步改善產品組合，包括連網晶片與電源管理晶片等，可支撐毛利率走高趨勢。

(工商 )