新北市老舊公寓眾多，有許多長者與身障只能受困沒有電梯的老宅，新北市都更處除了宣布「電梯特快車」補助延長至明年底，也將撥出150戶社會住宅，推動「以屋換屋」，讓暫時無法增設電梯的弱勢族群能夠先住到社宅，騰出來了房子可交由市府媒合出租給適合的民眾，預計6月上路。

城鄉發展局長黃國峰表示，因應高齡少子化且本市老舊公寓眾多，為照顧有需求高齡長者，市府近年推動多元電梯補助方案，除了既有都市更新整維補助要點外，108年6月推動電梯特快車方案，透過縮短行政流程且提供最高補助320萬元，以提高誘因。

黃國峰坦言，公寓裝設電梯往往因住戶整合困難、費用分攤及法令問題等因素，導致社區需較長時間整合，因此市府為了解決整合困難問題，延長本來只到今年6月的電梯特快車到明年底，6月也將結合社會住宅推動長者換居方案，以加速高齡者都有電梯可以使用。

黃國峰說明，為能擴大照顧居住在無電梯公寓的65歲以上長者及身障市民朋友，市府將率先全國再保障社宅3％比例納入老屋換居樓梯換電梯方案，約有150戶左右可提供給民眾以屋易屋。

城鄉局表示，以屋易屋會採取多退少補的方式進行，若是原本坪數較大，換到社宅坪數較小，就會退差額，反之亦然，目前尚無時程限制，相關規範與原則會在6月公布。

(中時 )