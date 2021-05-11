畢業季即將來到，根據1111人力銀行調查，已有2成2應屆畢業新鮮人無縫接軌成功卡位職場，更有38.3%受訪學生希望在「3天內」能收到面試通知。但「想要」V.S.「實際」總有落差，網友俞宗呈大方分享自己退伍面試的國內外藥廠經過，大家都想提早接到錄取好消息，但求職面試沒一個時間準則，唯有早早準備是王道。

為找到適合的工作，網友俞宗呈平均每2週丟1封履歷。第1次履歷是投給Abbvie艾伯維藥廠，但對方表示他們公司是不收新人的。「沒藥廠實習的經驗，要踏進外商藥廠非常虧」，俞宗呈強烈建議同學在校有機會一定要去實習。像武田，在他應徵那年有開1個實習約聘，像這樣的缺額，如果大四課程較不忙，可以去試看看。

求職除投履歷外，俞宗呈還主動寫了中文自薦信給Novo Nordisk諾和諾德藥廠，對方有回覆，只可惜是實習缺。此外，運用人脈也是一招，像GSK葛蘭素史克藥廠則是請在裡面工作的學姐內投。

最後順利錄取的是百靈佳殷格翰。第1次面試就是考試，總共50分鐘，包括英文寫作、英文統計考試、英文閱讀能力測驗。接下來就是4對1面試，第1輪面試後，公司要他再去面試另一個糖尿病業務代表的缺。由於第1輪口試沒做好準備，第2輪把所有產品及競爭對手資訊也一併備好備滿。到最後一關，他再另外備妥一些提問，針對管理職及從管理視角往下延伸的問題，請教面試官。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，如上述網友分享，有些工作需要實習經驗，或有相關技能，這些除了由企業職缺頁得知外，善用「面試經驗暨工作甘苦談」也能幫助你獲得更多資訊，減少求職面試的彎路與阻礙。想要贏在起跑點，積極行動是必備，但懂得運用資訊，才能讓你從這些面試者的實際經驗中，更加清楚自己即將面臨的挑戰，並做好萬全準備。

(中時新聞網)