朝陽科大黑潮影展展出作品「陽光下」獲109年度文化部電影短片輔導金補助，其創作團隊合影。（林欣儀攝）

呈現4年來的學習成果，朝陽科技大學傳播藝術系舉辦「黑潮影展」畢業專題展，其中，作品「綠洲」以白色恐怖受害者陳欽生的故事、闡述台灣過去歷史，盼帶領年輕人關心這片土地；另「陽光下」則透過創作者自身經歷，描述年輕人踏入社會時懷抱的各種心情。

朝陽科大「黑朝影展」今年邁入第25年，以「鯨落」為主題，共展出8件靜態作品與12件動態影視作品。該校傳播藝術系畢籌總召吳亭儀表示，宛如龐然大物的鯨魚在生命消亡後會沉入海底、牠的身體可哺育許多生活在深海的魚蝦，以此為主題，期許畢業展的創作能轉化為養分，傳承給學弟妹。

值得一提的是，作品「陽光下」榮獲109年度文化部電影短片輔導金補助，導演張育華說，此片描述他18歲、面對跨入大人世界時的心路歷程，片中更深入描寫小時候對母親生活的不了解、到後來得知媽媽工作等情緒轉折，希望透過拍攝影片的方式檢視以前的自己，也考慮邀請媽媽來看影片播放。

另一部影片「綠洲」則以陳欽生的故事為主軸，導演張昊元說，初始的設定是希望選擇大家都應該關心的議題，發現現在許多年輕人都不了解白色恐怖這段歷史，希望透過影片呈現它的面貌，讓年輕學子能主動去認識台灣；近來再回頭觀看，每到結尾時仍是心情激動、很想哭，盼能傳達這段屬於台灣人的傷痛回憶。

朝陽科大傳播藝術系主任安碧芸指出，今年的「黑潮影展」創作題材結合社會議題，同時注入多元文化與風貌，學生展現出很大的創作能量，其中有相當多劇情片，除近日在校內展出外，也將於本月24、25日在中山73影視藝文空間舉辦校外展。

(中時 )