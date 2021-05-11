信義房屋(9940)下午舉辦線上法說會，公布2021Q1合併營收為新台幣36.22億元、營業利益6.26億元，分別較去年同期成長65.49%及845.02%，稅後淨利4.6億元，每股盈餘0.62元，均較去年同期大幅成長，主要除因去年Q1正值疫情高峰期、房市觀望態度瀰漫，而使得基期低外，自住當道的剛性需求亦使今年Q1房市交易量增溫。

信義房屋表示，台灣仲介事業表現不俗，營收占比合併營收逾8成，其中信義房屋分店及代銷事業Q1營收較去年同期成長59.10%，不論是分店或是代銷，俱繳出漂亮成績，尤其是分店與代銷合作的「全房產」服務，透過全台逾470家全直營分店的通路優勢，一站式整合服務客戶，掌握客戶需求趨勢、為產品創價，滿足客戶在預售屋、新成屋或中古屋的購屋需求，迎來代銷事業Q1營收同比成長近2倍。

開發事業方面，Q1營收3億元、較去年同期成長231.94%，主要來自上海「信義嘉庭」案餘屋交屋增加。本公司之子公司久信置業之無錫「山水嘉庭」案在建案逐漸完工、其價值呈現日益具體化下，聚焦目標客群、加強精準行銷，銷售動能明顯轉佳，目前戶數銷售率已逾4成，預計於6月開始分階段交屋；另一子公司信義開發在板橋江翠重劃區推出之「嘉和」案、「嘉品」案因信義品牌力加持及工程品質與產品定位受到消費者肯定，目前預售銷售率已分別接近95%及80%，預計分別於2022年及2024年完工交屋。

另一方面，馬來西亞觀光旅遊事業計畫受疫情影響而延緩，目前大馬政府頒布有條件行動管制令，經營團隊將申請短期商務簽證至沙巴，以利展開初期之設計與整體計畫，同時持續招募人才以厚植經營團隊實力，並積極培養管理人才，蓄積觀光旅遊事業的經營能量。

(時報資訊)