鮮活果汁-KY(1256)第一季合併營收新台幣9.94億元、營業淨利2.60億元、稅後淨利1.98億元，年增率分別為171.54％、986.40％、1,621.66％、EPS 5.88元，均為歷史同期新高。

鮮活受惠營收增長，第一季毛利率44.82％，較去年同期增加10.4個百分點，主要係高毛利產品銷售占比較去年同期成長，推升毛利率上揚。鮮活指出，隨著大陸手搖茶產業秩序重整，經濟規模持續擴大，將憑藉研發優勢，配合客戶所需，少量、多樣化生產，通路布局完整與新產能逐漸發酵，推升營收獲利雙成長。

鮮活目前鮮活昆山、天津與廣東三大廠的總產能已提升至11萬噸，且配合客戶所需，持續強化物流配送效率，在快速出貨的生產能力下，進而深化與客戶的服務。

展望第二季，邁入夏日飲品市場傳統旺季，可望受惠大陸手搖茶飲品牌持續擴張下，鮮活配合客戶所需，與手搖茶飲連鎖品牌進行深度合作，致力提升競爭優勢，中長期營運表現可望持續穩定發展。

(時報資訊)