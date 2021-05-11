啟碁(6285)今(11)日舉辦法說會，受到缺料衝擊，營收已經呈現兩個季度得下滑，董事長謝宏波表示，缺料問題可望在第二季好轉，今年整體營收表現仍有機會較去年有雙位數成長。

啟碁第一季營收153.4億元，營收連2季下滑，稅後純益為2.74億，年增加1.79%，每股稅後獲利為0.7元，單季毛利率10.9%。謝宏波表示，營收連續兩季下滑，主要是受到缺料衝擊，惟預估第二季開始將會逐季改善缺料問題，整體而言，看好今年整體營收表現仍會較去年有雙位數成長。

謝宏波表示，在缺料問題下，除有原料漲價問題無法及時反應外，還影響生產排程、產能利用率等，也會對獲利造成影響，現在看來缺料問題在第一季最嚴重，第二季開始逐季改善，但今年整年都還都會受到疫情影響。

啟碁今年5G產品出貨因去基期較低，今年可望倍數成長，有機會佔營收約10%，謝宏波表示，5G毫米波是啟碁今年5G的主力產品，sub6G現在則是小量出貨，預計明年將會放量，明年占比有機會逾10%。

謝宏波指出，啟碁的智慧家庭產品去年下半年到今年上半年因為產品線交替，故對營運影響較大，貢獻營收占比降低，不過三大產品線家庭連網(Connected Home)、網路設備(Networking)、車聯網與工業(Automotive&Industrial)在今年下半年預估會較上半年雙位數成長，且較去年同期也有機會雙位數成長，另外，今年下半年除了原有產品線之外，也有新的產品出貨，其中包含衛星產品，已經有和新客戶接觸，下半年到明年有不錯成果。

車用產品部分，謝宏波指出，在車用雷達、車用鏡頭、ADAS交換器等，都有不錯進展，明年ADAS交換器會有超過1億元營收機會，啟碁主要出貨給tier1 OEM客戶，目前也有出貨給自動車，但比例小於1成，預計2025年有機會超過3成。

(時報資訊)