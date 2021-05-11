連鎖餐飲集團六角(2732)董事會通過2021年首季合併財報，歸屬母公司稅後淨利0.28億元，雖季減46.24％、但年增達2.1倍，每股盈餘（EPS）0.59元。隨著茶飲旺季到來、「Chatime日出茶太」展店加速，集團預期營運可望逐季成長，目標全年淨增達200家店。

六角首季合併營收10.91億元，季減7.24％、仍年增達27.46％。毛利率41.74％、營益率3.96％，低於去年第四季43.04％及同期45.81％，營業利益0.43億元，雖季減27.06％、但年增近1.19倍，使營益率3.96％，雖低於去年第四季5.04％、但顯著優於去年同期2.31％。

六角表示，首季雖為傳統茶飲淡季、且工作天數較少，但全球各地「Chatime日出茶太」門市營業皆已恢復正常，且自去年12月起重啟展店，配合中國大陸杭州瑞里挹注，帶動營收年增達27.46％。其中，加拿大續印尼、菲律賓及澳洲後，門市據點亦達成100家里程碑。

不過，由於國際觀光產業尚未恢復，且部分海外銷貨受貨櫃船期影響，尚未恢復疫情前水準，使六角首季毛利率出現「雙降」。所幸在營業費用控制得宜下，營業利益及稅後淨利雖較去年第四季下滑，但仍較去年同期倍增。

六角亦公布4月自結合併營收3.48億元，雖較3月3.82億元減少8.88％、仍較去年同期2.08億元成長達67.69％。累計前4月合併營收14.44億元，較去年同期10.66億元成長達35.11％，雙創同期次高。

展望後市，六角表示，「Chatime日出茶太」新展店腳步加速，除持續強化印尼、菲律賓、澳洲與加拿大等國優勢布局外，亦啟動「國際環島策略」，預計第三季於帛琉第一大城柯羅（Koror）開設2家門市，初步規畫開出5～6家店。

此外，從印尼峇里島、長灘島、馬爾地夫、關島與斐濟，到位於東非的模里西斯及歐洲法屬瓜地落普、圭亞那等地，六角「Chatime日出茶太」均已預計或將正式插旗登陸，積極佈局國際島嶼旅遊市場。

國內部份，六角打造全新商業模式，結合「Chatime日出茶太」及「春上布丁蛋糕」於新竹推雙品牌概念店，並採用新一代「智慧自動漩茶機」（ATM），提高茶飲風味品質降低人力需求，5月於台北開出概念二店，在站穩台灣市場後，將逐步推廣至海外市場。

同時，六角旗下經營餐食品牌的子公司王座，將「段純貞牛肉麵」及「京都勝牛」海外授權香港代理商，已於香港開出5家加盟店，預計至年底將拓增至7家。同時，今年多家門市折舊攤提將到期，有望帶動營運表現明顯回溫。

展望後市，隨著手搖茶飲旺季來臨，六角目標「Chatime日出茶太」全年淨增200家店，配合子公司王座海外授權版圖拓展、多間門市折舊攤提到期，以及中國大陸杭州瑞里持續展店挹注，可望挹注營收續航力，看好營運可望逐季成長。

(時報資訊)